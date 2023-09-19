灣仔暴動案 女子服藥需判即時監禁

【本報訊】2019年10月6日灣仔一帶有市民示威，之後演變成暴動，大批示威者被捕。其中7人經審訊後，被裁定暴動、使用蒙臉物品、管有物品企圖摧毀財產等罪成立，分別判入教導所及判囚50至51個月。同案一名女被告開審前已承認暴動罪，由於早前報告指她不宜接受教導所訓練，法官押後再索取報告，延至昨日在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官指，兩份報告皆認為該名女被告不宜判教導所，遂判她入獄31個月2星期。

不宜判入教導所 昨接受判刑的是現年20歲女被告曾令兒，案發時她年僅16歲。法官判刑時指，涉案暴動涉及約500名示威者，令交通受阻，為市民帶來極大不便。考慮到被告年齡，替她索取兩份教導所報告，兩份報告均不建議法庭判她入教導所，原因是被告服用的精神科藥物，令她難以跟隨教導所培訓。法官接納報告說法，判被告即時監禁。

同案7名罪成被告包括謝芷盈（26歲）、吳俊傑（20歲）、李苑瑩（25歲）、黃為瀚（35歲）、周貝家（37歲）、男生X（17歲，案發時13歲）及蘇家揚（20歲）。其中李苑瑩、黃為瀚和周貝家判囚4年3個月，謝芷盈囚四年兩個月，就她之前承認的無牌管有無線電通訊器具罪，則罰款2,000元，其餘3人判入教導所。案件編號：DCCC 283/2020