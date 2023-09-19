4年前涉參與金鐘暴動 兩人罪成

【本報訊】2019年9月29日有市民在港島區發起遊行，之後演變成暴動。當中23人被控在金鐘參與暴動，其中21人於開審前認罪，餘下兩人不認罪，經審訊後區院法官練錦鴻昨裁定兩人罪成。法官指當時兩名被告均穿了黑衣，與其他示威者衣着相近，認為他們是故意留在現場且有參與暴力示威，故裁定罪成。法官將該兩人收押至10月5日，當日會聯同早前認罪的21名被告一同接受判刑。

官：穿黑衣為參與示威 被告鄧家樂（39歲）及樊耀淦（28歲），被控於2019年9月29日金鐘道一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。法官昨裁決指，當時金鐘一帶確為暴動現場，該處不能正常運作。樊自辯稱到現場是為勸喻其他人離開，他穿黑衣是為討好示威者，又稱只是意外推到執法人員並非故意。不過法官指樊姓被告不可能見不到，該處如同戰場的景象，不可能不知有衝突；又聲稱透過口罩大聲勸喻示威者離開，法官指難以想像這是心智正常的人之行為，且顯得天真、不自量力及不近情理得可笑。

法官認為樊是故意推撞執法人員，以讓當時已被箝制的示威者逃走。法官認兩名被告身穿黑衣，是為了參與示威，而故意出現在現場，故裁定二人罪成。

控方案情指，當日有人發起「全球反極權大遊行」，起點是銅鑼灣，終點是金鐘，當局事前沒有接獲遊行的通知。當日下午，示威者集結在銅鑼灣一帶，至下午3時許開始，有人在政總外的夏慤道堵路，向政總投擲汽油彈及磚頭等硬物，亦有人以巨型橡筋投射物品。

執法人員發射催淚彈，又調派人群管理特別用途車，發射藍色水劑，但未能成功驅散示威者。之後執法人員採取圍捕行動。案件編號：DCCC 113/2021、DCCC 116/2021