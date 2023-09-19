涉油麻地暴動 6人判47至63個月

【本報訊】2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突令執法部門疲於奔命，期間213人被捕。當中6人被控參與暴動，二人於開審前認罪，其餘4人則否認控罪，經審訊後被裁定罪成。該6人昨於區院被暫委法官陳慧敏判處監禁47至63個月。法官指本案情節屬嚴重，事件並非偶發性，眾示威者屬有預謀且有一定組織性，且有共同目的，一心與執法人員對抗。法官指雖無證據眾被告在現場有暴力行為，但鼓勵了其他示威者犯案。

當晚165人被裁暴動罪成 執法部門在案件判刑後表示，指當晚彌敦道及窩打老道交界共有213人被捕，並控以暴動罪，分拆成17宗案件審理，本案是經法庭審訊後第11宗的判刑。截至目前為止， 有165人被裁定暴動罪成，當中6人被判入教導所，137人被判監29至64個月，餘下22人仍在等候判刑。

本案6名被告依次是梁少明、謝健樂、黃家榮、張創發、郭傑超及劉思彤（23至49歲）。他們被控於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。梁另被控同日管有一支雷射筆。除郭及劉認罪外，其餘4人均經審訊後被裁定罪成。涉及兩罪的梁被判監63個月，認罪的郭及劉分別被判監47及48個月。其餘3人，除較年輕的黃被判監60個月，另外兩人則判監61個月。

法官指眾被告的個人背景之考量較低，本案量刑時着重阻嚇性判刑，不過仍會根據被告過往良好行為及年輕等因素給予酌量扣減。案情指，當日示威者在案發地點一帶集結示威，大部分示威者衣衫全黑，他們用雨傘等物品築起陣與警方對峙，向執法人員投擲雜物及至少251枚汽油彈，及用雷射筆照射。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。警方當場截獲兩名被告。其中郭傑超當時戴着面巾、防毒面具等，劉思彤則攜有背包、兩隻手套等。案件編號：DCCC 574/2021