童樂居監察期完結 獲社署續批津貼

【本報訊】本報前年揭發香港保護兒童會童樂居多宗虐兒案，最終有34名職員被捕，並全數被落案起訴及提訊，社署稱截至今年8月底，當中18名幼兒工作員已被定罪及判刑，徵詢法律意見後至今已將10名幼兒工作人員從有關註冊紀錄冊除名。

期間須每半年交報告 而社署亦於去年9月針對童樂居而設立的一年監察期剛完結。在監察期屆滿後已就童樂居《津貼及服務協議》續期一年，以持續監察機構服務表現，期間機構須每半年提交進度報告，亦須繼續暫停參與競投營辦新資助服務。

社署的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會建議，就服務表現不達標的機構設定監察期，社署去年9月為童樂居設定12個月監察期，將原先沒時限的《津貼及服務協議》轉為一年期有時限，並加入條款要求機構執行改善措施。

社署回覆傳媒查詢時指，期間一直密切監察機構是否符合《協議》要求、並按相關建議改善服務質素和機構管治，機構亦有按要求在監察期內每3個月提交進度報告。保護兒童會2023/24年度獲批約1.03億元津貼撥款，而2022/23年度同類撥款為1.43億元。