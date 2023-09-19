地產市道疲弱 官地流標 發展商投地較以往謹慎

【本報訊】近期本港地產發展市道疲弱，早前更有政府官地流標，地產建設商會執委會主席梁志堅表示，發展商投地較以往謹慎。他以會德豐有份入標競投的赤柱住宅地為例，指出政府可能因為地皮位處豪宅區，因此底價較高，惟該地皮鄰近有居屋，涉及土地仍未平整，終至未有發展商出價達到政府所定的底價；又引述業界意見指，對公私營比例有微言，指應作出調查。

對於房屋局推出的私人參建居屋計劃「樂建居」，將在今年底及明年首季，推出位於東涌及柴灣兩幅地皮，予發展商投標興建居屋，梁志堅表示，要待標書公布後，視乎實際環境如何而定。

梁志堅：與政府看法不一 另外，政府2020年推出土地共享先導計劃，至今只有6宗申請，包括會德豐。梁志堅表示，了解到有發展商提出撥作公營及私營房屋發展的比例，應由現時的7:3調整至6:4，因地皮由發展商自行購入，部分發展商認為私樓發展用地，只有三成的比例不太划算，他透露政府同意考慮調高該三成私樓用地的地積比率。

對於地產發展市道情況，梁指因應目前市況，地產商投資較以往謹慎，其中今年度多幅用地流標，包括赤柱住宅地，會德豐亦有份入標，但最終未達政府所定底價而流標。他指地產商與政府看法不一，由於該用地鄰近居屋，而且未平整及需開山劈石，故投標價格謹慎；惟他估計政府因該地選址佳，屬豪宅區，故底價較高。