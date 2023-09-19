港經濟頹勢未止 次季GDP僅升1.5% 遜預期

香港今年第二季本地生產總值（GDP）按年升1.5%稍遜預期，低於今年首季2.9%。政府統計處昨公布，今年次季環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值，其中住宿及膳食服務業，以及運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，分別按年錄得雙位數字增長。

按組成服務行業分析，今年第二季所有服務活動合計的增加價值按年升1.8%，但於第一季3.1%升幅。在訪港旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟在今年次季繼續復甦。然而，環球經濟增長放緩繼續拖累進出口貿易業的表現。

出口零售批發跌4% 第二季內多個經濟活動亦普遍錄得增長。其中，住宿及膳食服務業升22.9%，而今年首季升幅為83.8%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業升27.2%，而第一季升幅為30.6%。公共行政、社會及個人服務業的增加價值，亦升2.7%。

相反，進出口貿易、批發及零售業繼今年首季跌7.4%後，第二季亦下跌4%。同期內，資訊及通訊業則下跌0.8%；金融及保險業跌1.5%；地產、專業及商用服務業跌1.2%。

服務行業以外的其他行業而言，本地製造業第二季按年升2.6%，而首季的升幅為3.8%；電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業升3.1%，建造業升5.2%。

港府早前將今年全年經濟增長預測，由5月預測的3.5%至5.5%，修訂至4%至5%，下限貼近目前市場平均預測的4.2%。

政府經濟顧問指，第二季投資受加息預期削弱營商信心影響，不過隨着加息將完結和內地推出振興經濟政策，加上旅遊和私人消費表現不錯，以及下半年基數較低，認為下半年增長5.8%是有可能達到。