醫健：成視在人：獲贈眼鏡 埃塞近視童學業突飛猛進

簡單的一副矯視眼鏡，可以改變學童的未來。來自埃塞俄比亞的15歲女孩Serawit，由於所居住的農村社區沒有高中，她早前搬到南部城市阿爾巴門奇，本來期待在新校園有新的開始，但近視問題令她成績一落千丈。一副眼鏡對她的家庭來說是奢侈品，亦難以負擔，令她在學習上困難重重。

由於當地缺乏視光師，奧比斯在當地領導的學校眼科健康項目，培訓了500名可以發現屈光不正迹象及其他明顯眼疾的人員，包括Serawit的老師。老師發現Serawit的問題後，將她轉介至奧比斯合作醫院，獲免費配置矯視眼鏡。Serawit的視力清晰後，學業成績大有進步，亦可以跟上同學的進度，最近更成為「明星學生」，是名列前茅的優異生。

奧比斯的培訓項目在埃塞俄比亞西南部36個地區進行，旨在改善當地的砂眼、學童屈光不正及白內障等問題。

有關項目為期3年，將會有9,000名學童受惠。75%的學習屬於視覺學習，視力對孩童來說十分重要，早期篩查是發現眼睛問題，並確保兒童持續學習和成長的最有效方法。奧比斯