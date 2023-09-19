長新冠纏身 議員倡設線上義診

【本報訊】新冠疫情爆發至今已超過3年，但不少人康復後仍有「長新冠」的症狀。根據調查，香港累積有近300萬人感染新冠病毒，其中有接近三分之一的康復者反映出現長新冠病症。有議員指部分市民在感染後出現不同程度的長新冠症狀，但不了解與其有關，建議政府應透過更多渠道加強市民認知，以及提供更多治療計劃，如線上義診及康復熱線等。

議員林哲玄指市民康復後仍有可能出現咳嗽、疲累等症狀，甚至會對精神有若干影響，但他們不理解與長新冠有關。亦有政黨於3至5月進行問卷調查，共訪問約8,000人，其中79%受訪者指自己出現過長新冠症狀，症狀包括呼吸道症狀、認知功能症狀、心理症狀等，近半受訪者表示情況維持兩個月以上、逾半指未有就症狀看醫生。

議員梁熙建議政府應透過更多途徑，如派發宣傳單張、舉行健康講座、拍攝廣告或短片等，加強有關「長新冠」的宣傅和教育，向公眾解釋如何辨別「長新冠」症狀。本身為中醫師的議員陳永光也指政府應收集數據進行分析和臨床研究。香港註冊中醫學會副會長林蓓茵指政府可提供更多治療計劃，如中醫公私營協作計劃、線上義診及康復熱線等。

澳門撤新冠應變協調中心 另外，澳門衞生部門指因應全球新冠病毒感染的嚴重性，以及影響程度降低，宣布由昨日起撤銷新型冠狀病毒感染應變協調中心。