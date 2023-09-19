術後出院 服鴉片類藥物 死亡風險升級

港大團隊倡尋止痛替代方案 手術後有中度至重度疼痛的患者，有機會獲醫生處方鴉片類鎮痛藥物，惟香港大學醫學院研究顯示，出院時獲處方鴉片類止痛藥的患者，其死亡率會較無處方者，高出約0.6個百分點；再次入院及到急症室求診等風險亦增加。研究團隊建議，患者應與醫生討論鴉片類藥物的使用問題，尋找替代的止痛方案及適當調整術後安排。相關研究已刊登於國際期刊《英國麻醉學雜誌》。

港大團隊研究醫管局提供的病人電子健康數據，分析在2000年1月1日至2020年11月30日期間，438,128名接受手術的患者。當中，32,932名患者出院時獲處方鴉片類藥物，佔整體7.52%。研究發現，曾術後獲處方鴉片類藥物的病人，有9.82%出院後會持續使用鴉片類藥物；出院時未獲處方者則有3.11%會持續用藥。

此外，出院時獲處方鴉片類藥物的患者，其30天內到急症室求診、重複入院及死亡的機率，分別為12.6%、17.75%及1.68%，較出院時未獲處方鴉片類藥物者的8.66%、13.00%及1.07%，分別高出3.94、4.75及0.61個百分點。研究數據顯示，出院時獲使用鴉片類藥物者，其術後持續用藥、到急症室求診、再次入院及死亡的機率均顯著增加。

到急症室求診機率亦增 港大醫學院藥理及藥劑學系名譽助理教授黃競浩表示，患者術後使用鴉片類藥物，會增加其使用醫療服務及其臨床表現惡化的機會，證明應改善相關藥物的使用情況。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系教授梁熊顯建議，患者應與醫生討論鴉片類藥物的用藥問題，例如使用時間、副作用、選擇使用較低初始劑量、結合多種藥物及療程的多模式鎮痛方案等，以適當調整術後的後續安排。

梁續指，患者亦可考慮其他疼痛管理策略，例如使用非鴉片類止痛藥、物理治療及認知行為治療等，以減輕對鴉片類藥物依賴或成癮的風險。鴉片類藥物雖有不良影響，但仍可被考慮為大手術患者疼痛管理的選擇。