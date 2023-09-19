港府谷夜經濟 地產商會指幫助細

【本報訊】本港疫情過後半年有多，惟市況依然持續低迷，日夜經濟幾乎均「一潭死水」。地產建設商會執委會主席梁志堅直言，港府推出夜經濟活動，「完全沒幫助就假，但幫助不大」。他指本港始終受全球大環境影響，近年更受移民潮所累，至少20萬人離港，中高層人才流失，致令經濟及生產活動難以復常。

梁志堅指，現時銅鑼灣波斯富街以往「搵個舖都難」，但目前已十室九空。港府現時冀催谷夜經濟來帶動零售及飲食業發展，梁直指只靠夜市不能帶動經濟，單是職員人手從何來已令商家大感頭痛，又舉例指中環海濱發展逾10年仍未「搞旺」，認為需以多項措施配合帶動發展才能成事。

土地發展政策應拆牆鬆綁 梁指目前中美兩國同樣面對經濟不景，認為港府應把握機會，檢視各項政策，如從土地儲備及發展程序中拆牆鬆綁，以助發展。新加坡目前已作出不少規劃，如土地資源及早儲備，反觀本港短期內依舊缺乏土地發展，阻慢發展步伐。從大方向而言，他認為本港財務上仍可利用港元優勢，包括可兌換美元的窗口及財務人才，致力發展此優勢。