廟街經營模式被批死板 睇淡活化

【本報訊】港府大搞「香港夜繽紛」活動救市，包括活化人流凋零的廟街。油麻地廟街販商商會指計劃設立美食街售賣本地、東南亞美食，並與各部門探討放寬售賣包裝食品，供旅客作手信。不過另一商會則看淡活化，指當區經營模式死板，旅客只買數件紀念品及拍照打卡便離開，促劃用地辦「大笪地」，賣小食之餘，亦有唱歌表演。

料最快11月始有夜市 油麻地廟街販商商會主席陳錦榮昨於電台節目表示，該會打算於佐敦道廟街牌樓至南京街一段約100米街道設美食街，除了售賣牛雜等本地特色食品，亦期望邀請少數族裔人士，售賣東南亞國家美食，現正與多個政府部門磋商安排。

陳續指，由於廟街較近民居，籌備時需顧及夜市所帶來的噪音、走火及電力安排等問題，因此較費時，預料最快今年11月才能推出，初步預計會延續4至5個月。他承認，現時廟街售賣的貨物欠缺吸引力，正與食環署商討容許攤檔出售包裝食物，令旅客能買食物作手信，亦正與廟街附近的天后廟及玉器市場探討延長營業時間，稱初步反應正面。

盼劃地辦大笪地吸客 不過，廟街商會主席陸興發則在另一節目指，目前廟街250個攤檔只有約60%仍營業，經營模式死板，遊客一般只是逛街、拍照打卡，部分則只會買數件衣服或鎖匙扣等紀念品。販商生意淡靜，他稱每檔每日只賺到數百元。

陸興發認為，即使廟街檔主獲准售賣包裝熟食，但與遊客需求有差異，「遊客不會來買個檸檬、買件餅」，質疑港府提出研究提升廟街氛圍只是「交差」，又說當局未有與廟街商會接觸。他建議參考50、60年代做法，在前油麻地停車場用地辦「大笪地」，讓小販賣東風螺、炒蜆等小炒；以及重設大紅招牌，售賣椰汁、橙汁等，開放唱歌表演，吸引人流。