議員促派$50消費券 指定即晚用

【本報訊】港府日前誇口要短期內與業界合力「搞活搞旺」香港的夜市，維持經濟復甦動力，但「香港夜繽紛」的活動主要以復辦活動為主，被外界批評吸引不到市民晚上外出消費。議員建議當局及商界向市民派發夜間消費券，並容許在港就讀的內地學生兼職，解決零售業人手不足問題。

倡准在港內地生兼職填補人力 議員田北辰昨早在電台節目表示，當局欲港人留港消費，一定要提供誘因，可向行夜市的市民派發面值最少50元消費券，由港府和商場各承擔一半金額，每晚8時半開始在各商場派發，指定即晚使用。他相信只要有生意，人手方面商戶可作出配合。

批發及零售界議員邵家輝亦指，基於人手不足，他認為港府應集中要求某些時段及地區的商場延長營業時間，而非全港商場都延長。他指，上周五晚上曾到觀塘區一個商場，晚上人流較多，加上有表演節目，吸引市民欣賞。至於補充外勞方面，他指現時審批至少要3個月，建議當局短期內可考慮容許在港讀書內地生就業，一方面可增加他們對香港的歸屬感，同時可填補人力不足。

另外，就香港旅遊發展局向旅客推出100元餐飲消費券，香港旅遊業議會主席徐王美倫認為金額太小，又指本港相比外地缺乏晚間表演活動，例如泰國有人妖表演，內地有印象西湖，她期望能有表演可以代表香港，建議港府舉辦晚間表演活動吸引旅客，並向內地旅客推出陸路交通優惠。她又預測今年10‧1假期訪港旅客較5‧1假期的60萬人次為多。