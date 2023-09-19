教大與雲南師大合作 成立創新中心

【本報訊】香港教育大學與雲南師範大學日前簽訂合作備忘，合作成立「香港教育大學—雲南師範大學南亞及東南亞教育發展研究協同創新中心」，促進滇港教育文化交流，並會聯合發布特別為一帶一路地區而設的多語教育資源，協助沿路國家的教育發展。

另會組成專題研究團隊 在合作協議的框架下，兩校會藉國際會議聯合發布包括中文、緬甸語、老撾語、越南語、柬埔寨語、泰語等多語教育資源，並期望將有關資源餽贈給相關國家的教育部，推動知識轉移，促進南亞及東南亞地區在文化及教育方面的交流。

另外，教大與雲南師大亦會組成專題研究團隊，就「西南聯合大學」以及「鑄牢中華民族共同體」等專題開展科研合作，希望把相關的研究報告，轉化為諮詢報告、學術報告以至政策提案，供政府及各界參考。

兩所大學亦會就南亞及東南亞國家和地區的教育改革進行研究，並會於定期發布簡報。雙方亦會輪流舉行國際會議、邀請國內外專家學者進行交流。另外，教大與雲南師大會考慮共同成立教育資料庫，促進一帶一路地區教育發展。