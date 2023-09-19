華富邨寶血小學預告殺校 學生家長惋惜

【本報訊】適齡小一入學人口不斷下跌，創校55年的華富邨寶血小學上周六（16日）發公告宣布，將於2025/26學年起，停止收錄小一新生，並會在2028/29學年結束後正式停辦。現正就讀的學生，包括本學年入學的新生不受學校停辦影響，可於原校完成整個小學階段。

2025/26學年停收小一

有子女在該校就讀小一的家長昨日表示，對學校停辦感可惜，惟華富邨受重建影響，縱感不捨亦沒法子。該家長又指，其女兒就讀的班別學生人數少，一個教師對16個學生，反而照顧得更好，故暫不考慮轉校。另有家長對學校停辦並不擔心，又形容學校教學質素不錯，提供很多課外活動，小朋友上學亦感開心。有兩名小朋友就讀該校的家長指，在剛過去的周六才收到停辦通知，自己亦是該校校友，並稱若日後學校經費減少，影響學校資助及課外活動，會考慮為小朋友轉校。