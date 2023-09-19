辦學非生意 議員促當局介入暫緩停辦

朱國強

【本報訊】受資助的玫瑰崗中學將於2025/26學年停辦，教育界議員朱國強建議教育局介入，先暫緩中學停辦，又斥「辦學唔係一門生意，（不能）唔做倒閉就算」，教聯會副主席鄧飛也指部分辦學歷史較久遠的學校，土地多由辦學團體持有，國際學校需求日增的情況下，可能寧願將校舍租予私校，令「商業考慮」與「教育倫理」之間可能出現矛盾。

倡安排團體接手或合併 朱國強表示，目前中學停辦的原因在於辦學團體無意繼續辦學，惟他指辦學有別於一般機構和公司，強調辦學並非生意，建議應暫緩停辦中學安排，安排理念相近的其他團體接手或合併，但他稱，暫時未有團體表示願意接手，期望局方與辦學團體可支持其方案。他指自己與學校的校長和老師聯繫，辦學團體事先亦無通知他們。

針對學齡兒童下降問題，朱指稍後會向立法會教育事務委員會申請盡快討論中小學發展方向，研究具體政策。

本身是校友的議員容海恩也表示辦學團體的決定打擊學生、家長，希望中一至中三學生可以原校完成學業，促請教育局介入，但是她批評教育局似乎將責任推給辦學團體，促請局方就類似事件提高透明度、盡快通知，並制訂處理指引。