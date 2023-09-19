玫瑰崗中學將停辦 災難消息惹師生反彈

團體決定被批自私 教聯會倡當局檢視 創立逾60年的玫瑰崗學校，其辦學團體計劃2025至2026學年結束後，停辦中學部。停辦消息傳出後引起各方關注，有代課老師指消息對學生而言是「災難性」；就讀的學生斥辦學團體的決定自私，未有顧及師生感受，計劃下年轉校。校監向家長發信交代停辦決定原因，主因是收生人數不停下降。而教聯會就認為教育局應檢視辦學團體放棄辦學權，改將校舍轉交私校辦學，會否成為趨勢，並檢視局方與學校的辦學協議書。

1959年創校的玫瑰崗學校，是港島區知名中學，停辦消息觸發師生情緒。有來代課兩個月的老師指，事前未知學校將會停辦，消息對學生來說屬「災難性」，又指校方在早會將交代停辦消息，和照顧師生情緒。有中三學生就指，校監曾在星期六的家長會上交代停辦安排，但她指學校今年中一每班人數都多過15人，不存在收生問題，認為停辦的決定自私，未有顧及學生、教師感受，對就讀3年的回憶感到不捨，目前計劃下學年會轉校。有中二學生稱，學校有為初中學生提供轉校支援，對學校即將停辦感到震驚，又指教師十分用心教導，擔心轉校後影響學習。

另外，由2019年起，幼稚園及小學的入學人數亦驟減65%，對辦學團體帶來巨大財政壓力，並導致入讀中學的人數減少。為確保順利過渡並保障學生及教職員的福祉，辦學團體採取一系列全面措施，包括成立中學過渡委員會以及尋求其他學校協助。為確保學校順利過渡，校方將成立委員會，與辦學團體緊密合作，共同為學生及教職員，提供過渡最佳方案。另外，會尋求其他學校的協助，取錄玫瑰崗中學的學生，校方亦會與教區聯繫，協助教師尋找教席。

家教會質疑停辦不符最佳利益 玫瑰崗中學校長蘇佩婷前日一度發聲明指，辦學團體提到中學收生人數下降的說法與事實不符，學校在政府資助下，並沒有出現財務困難。而辦學團體宣布停辦中學的時間非常緊迫及不合理，學生面對突如其來的轉變，會有壓力和負面情緒，但相關聲明其後在學校網頁消失。而玫瑰崗中學的家長教師會亦向辦學團體和教育局發信，強調學校並無學生人數下降問題，質疑停辦的決定不符合學校和學生的最佳利益。

教育局回覆查詢時表示，十分關注事件，並敦促辦學團體及校方要充分保障學生的福祉，與持份者保持良好溝通，按需要向學生提供適切的輔導和支援。教育局會繼續與有關辦學團體和學校保持溝通，提供適切的協助。