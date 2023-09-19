曾有平台突停運 主腦夾帶私逃

【本報訊】虛擬貨幣騙案不斷，去年底已有以本港為基地的虛擬貨幣交易平台「AAX」突然停運，世界各地有逾200萬名用戶受影響，無法提取或轉移資產。執法部門及後發現平台主腦已夾帶私逃，取走相等於2.33億元資產離港，並拘捕兩人。

影響全球逾200萬用戶 AAX虛擬貨幣交易所自2019年11月開始運作，由一間設於非洲島國塞舌爾共和國的公司持有，並在香港另設公司管理，業務包括虛擬貨幣交易，期貨、定期存貨的產品，在世界各地有超過200萬名用戶。不過平台於去年11月，屢次稱需要進行系統維護，而停止客戶買賣虛擬貨幣及提取個人資產，最後才稱公司考慮發債籌集資金以維持交易平台營運。

執法部門同月已收到市民報案，稱一直未能提取虛擬資產，調查包括該公司辦公室等多個地點，以及向報案人及前線員工查問後發現，於公司宣布需進行系統維護期間，主腦已經連同交易平台的虛擬貨幣錢包及私人密鑰離開香港，相信主腦與疑犯以系統維護作藉口，以便規避客戶向公司提取虛擬資產，因此向外發布虛假訊息。

部門隨即拘捕兩名參與發布虛假訊息的男子，他們分別擔當員工及顧問角色，均有參與公司發放虛假訊息的會議，又同時凍結該公司及疑犯銀行戶口約200萬元資產、和2個價值約5,500萬元的本地物業，並發現主腦取走的虛擬貨幣錢包資產約值3,000萬美元（折合約2.33億港元）。

部門提到於該月共接獲337宗舉報，當中190宗為本地人，其餘包括中國內地、台灣、新加坡、意大利及法國等，損失數百元至1,260萬元，總金額約9,800萬元，最大損失的事主為香港人。