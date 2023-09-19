議員接獲求助 倡港府加強保護投資者

【本報訊】虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，有議員昨召開記者會，指接獲約30個苦主求助，所涉金額逾億元，又認為政府需要在保護小投資者上，無論教育抑或資訊披露上，需要做得更多，相信事件對香港虛擬資產發展有大影響。有苦主表示，自己在朋友介紹下投資，「無諗過係一個騙局」，損失慘重，期望能取回本金。

指事件影響發展虛擬資產 具科技背景的議員吳傑莊表示，最近接獲約30個苦主求助，各人損失的金額都不同，部分人為6位數字，部分人為7位數字，估計總共涉款逾億元。他認為事件對本港發展虛擬資產有大影響。

化名B小姐的苦主指今年3月開始經人介紹投資加密貨幣，經場外交易所（OTC）報課程「入金」，在職員鼓勵下買平台幣，而自己總共投資6位數，身邊所有人都瞓身投資「希望有好嘅收成，但無諗過係一個騙局」。另一名苦主A先生指一共有6位數字存放在該平台上，一直提款存款正常，通常半日之內「出金」。

翻查資料，去年7月證監會經已把JPEX列入可疑名單，惟拖約14個月，直至近日才正式有行動，被問到是否因為證監會行動過慢致投資者蒙受損失，吳傑莊認為證監會聲明合時，只是有不法人士利用空檔期。不過，他認為政府可以做得更多去保護小投資者，無論教育抑或資訊披露上，因為連他自己可能都不完全清楚可疑名單。

對於JPEX一度需要用戶所有交易均要支付約8,000元的手續費，吳傑莊認為現時監管機構未有列明交易收費限額，覺得政府未來可以考慮從這一方面作出監管。