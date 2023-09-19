JPEX虛擬幣串騙風暴 網紅林作陳怡被捕

交易平台無牌經營 千人投資10億恐成泡影 本港去年通過反洗黑錢修訂條例，要求虛擬資產服務提供者需領牌，惟近日證監會指虛擬資產交易平台「JPEX」屬無牌經營，引爆虛擬幣串騙風暴。執法部門昨日拘捕4男兩女，涉嫌「串謀詐騙」，包括有「抽水王」之稱、曾獲大律師資格的網絡紅人林作及另一名女網紅陳怡，執法部門在兩人分別位於中環及尖沙咀的場外加密貨幣找換店檢走大批證物，包括大量現金，案件已有1,408人報案，涉款約10億元。據悉，執法部門連日來搜查全港多間虛擬貨幣兌換店，包括Coingaroo。

JPEX炮轟證監會 強調繼續營運 證監會在上周三（13日）發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌，由於可能涉及詐騙，已在上周四（14日）轉介執法部門調查。證監會發聲明後，JPEX在網站回應，指之前公告稱「有意」申請香港牌照，正準備文件，尚未提交申請。JPEX昨向用戶致函，表示遭到不公平對待，並炮轟證監會，又表明將繼續營運下去，同時亦稱會協助用戶優先提幣。

曾在社交網揚言「已經申請成為JPEX合夥人」的林作，事後在網上發文指出其本人及場外加密貨幣找換店不會公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易所。雖然他即時劃清界線，但昨日卻涉嫌「串謀詐騙」被捕。執法人員搜查林作位於中環皇后大道中30號娛樂行的找換店，至中午12時許檢走大批證物，包括大量現金。而林作亦被執法人員帶走，押返中區警署扣留調查，期間有律師陪同。

至於另一名涉嫌宣傳JPEX及經營加密貨幣找換店的陳怡，原名陳凱怡，昨晨同樣被捕。執法人員到陳怡位於尖沙咀永安中心的加密貨幣找換店搜查，門外有圍板封起及有管理處職員留守。至傍晚近6時，陳怡及另一名女子於店內被帶走調查，人員亦檢走證物，包括大量現金。

全港多間虛擬幣兌換店遭搜查 執法部門指接獲證監會的相關轉介，經調查後，昨日於各區分別拘捕4男兩女，他們涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。相關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。截至昨午2時，執法部門共接獲1,408名人士就相關事件報案，當中涉及的金額約10億元。

此外，派員搜查全港各區多間虛擬貨幣兌換店，本報記者下午到Coingaroo銅鑼灣分店，發現該店已落下大部分鐵閘，招牌寫有「全港最大比特幣兌換點」的字樣，店外更展有加密貨幣投資課程的宣傳海報。大批執法人員則在店內調查，並在店外拉起封鎖線。據了解，該店及旺角分店被人員爆門後入內搜查，而屯門分店亦被網民拍攝到有執法人員在內搜證。

當局去年通過打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例草案，條例於今年6月生效，有9個月的寬限期。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營匯款或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否則該無牌經營者一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。