笑看天下：風暴來前一切好平靜

北韓領袖金正恩嘅俄羅斯軍事合作訪問之旅，上周六來到遠東地區最大城市海參崴，喺俄羅斯國防部長紹伊古陪同下，參觀俄方海空軍事力量裝備，包括戰略轟炸機、高超音速導彈、護衞艦；紹伊古又向金正恩展示俄國空中核攻擊部隊3款可攜核武嘅主力轟炸機「圖160」、「圖95MS」和「圖22M3」。

俄方官員介紹說，遠程戰略轟炸機能由莫斯科飛到日本再回航，最新型號「圖22M3」嘅武器負載量擴至1,700公斤。當然，還有配備高超音速攔截導彈「匕首」嘅米格31戰機；俄羅斯空天軍遠程航空兵司令科貝拉什陪伴在側，介紹呢款高超音速導彈嘅飛行及技術性能。至於圖160戰略轟炸機，則裝備射程超過6,500公里嘅新型Kh-BD巡航導彈。金正恩之後又造訪俄羅斯太平洋艦隊司令部，登上薩波什尼科夫元帥號護衞艦參觀，了解艦上反潛武器如四管魚雷發射器和RBU-6000拋彈器嘅特點。

今次陪同金正恩訪俄嘅朝方高官，除咗外相和內閣副總理，還包括兩名元帥和導彈、火箭、衞星技術有關嘅專家將領，以及海空軍司令官、軍需工業部長等，確實充滿軍事色彩。

金正恩訪俄期間行程緊密，獲總統普京高規格款待，可見雙方有意提高軍事合作、加強戰略夥伴關係！今趟係金正恩繼2019年後再度訪俄，正值俄烏戰事仍然膠着，美國又話要加碼軍援烏克蘭，此時此刻，外界難免亦關注俄朝有否達成協議。然而，今趟雙方並無達成任何聯合聲明或簽訂協議。普京即使就協助北韓製造衞星，用字都十分謹慎，雙方是否喺軍事上有合作，變成一個「謎」，就讓老美及西方國家自己去猜。

老朽但知風暴來前一切都好平靜。