冰鑑春秋：馬斯克說了大實話

特斯拉行政總裁馬斯克最近又捅了馬蜂窩，他毫不諱言地指出，站在北京的立場，台灣之於中國，就好像夏威夷之於美國，都是不可分割的一部分；並預測中國在台海的力量很快會超過美國，屆時美國很難再保護台灣。

此言一出，招致各方的抨擊，有人痛批馬斯克既不了解中國歷史，也不了解美國歷史，台灣外交部長吳釗燮也直接在社交網X上反擊：「我希望馬斯克也能請求中共對民眾開放X，也許，他覺得封殺這個平台是好的，就像關閉星鏈服務以破壞烏克蘭對俄羅斯的反擊一樣。聽着，台灣不是中華人民共和國的一部分，更不能被售賣！」台灣和夏威夷當然不一樣，因為夏威夷原先有自己的本土君主政權，被美國利用陰謀與武力所併吞，現在成為一個多族裔的美國領地。台灣原先也有自己的原住民，經過數百年包括葡萄牙、荷蘭、中國與日本各方勢力的不斷進入與退出後，現在成為以漢人為絕對多數的島嶼；再加上兩岸之間錯綜複雜的政治與民族關係，和夏威夷自然不能一概而論。

但馬斯克的重點並非在細究台灣與夏威夷的異同，而是在向主持人說明北京的想法，而他認為北京的想法就是台灣絕對不能被分割，因為那就是中國人的地方！請問馬斯克的說法錯在哪裏？而他斷言中國將在台海周邊實力超過美國，也是正在發生的現實狀況，連美國自己的兵推都顯示了同樣的結果，那麼馬斯克又有甚麼可批評的呢？

許多評論認為，馬斯克是為了商業利益在幫北京講話，但在我看來，馬斯克只是在分享他對北京的觀察，並指出當和平無望時，北京可能被迫訴諸武力統一。連馬斯克都洞若觀火，偏偏還有人在自欺欺人，那些人才真正是個笑話。