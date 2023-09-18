強詞有理：英國無知

盎格魯撒克遜人普遍有自大的傾向，不只是傲慢與虛榮，還有一種不切實際的優越感。英國人正是當中的典型，雖然早已沒落，依然自我感覺良好。尤其是面對中國日益崛起，許多英國人既失落又焦慮，還要擺出一副傲慢姿態，因此顯得矛盾重重，對華政策愈來愈荒腔走板，也愈來愈歇斯底里。

在「中國威脅論」的氛圍下，英國國會下議院情報與安全委員會早前煞有介事發表報告，聲稱中國的政治經濟影響力不僅是嚴峻挑戰，更會對自由民主體系構成生存威脅，政府應該採取果斷行動云云。倫敦當局對此的回應是，中國試圖在英國官方、軍方、產業界及其他領域「獵頭」網羅人才，加劇複雜的間諜活動以獲取機密。首相辛偉誠更表示，中國是對英國經濟安全最大的國家級威脅，視之為國家安全首要關切。也許正是在所謂的「首要關切」之下，最近英國掀起陣陣間諜疑雲。繼一名議會研究員被指控充當中國間諜而遭拘捕，兩名保守黨國會議員候選人亦被疑為中國間諜，以致失去參選資格。接下來不知還會輪到誰遭殃，凡是與中國稍有一點關係的人都在被懷疑之列，整個英國好像已被華諜完全滲透，弄得草木皆兵，你說好不好笑？

只能說，英國人實在想太多，把自己看得太重要了。論經濟實力，當今英國連印度也不如；論科研實力，英國在世界上完全排不上號；論工業實力，英國產業已經空洞化；論軍事實力，英國更是早就淪為三流貨色。這種沒落國家有何值得中國威脅和挑戰？顯而易見，有些英國人依然沉浸在昔日的輝煌，不願面對大英帝國早已衰落的現實，也不願接受中國國力迅速提升的事實，一味自我陶醉，自欺欺人，這不正是典型的阿Q精神嗎？

美國對華焦慮可以理解，畢竟其霸權地位確實受到威脅，而英國對華焦慮則完全不知所謂，純粹是盎格魯撒克遜人的傲慢心態作祟。脫歐後的英國日暮途窮，不安全感上升，急需尋找新的戰略定位，因此只能進一步靠攏美國，徹底淪為附庸。美國不擇手段遏制中國，英國自然要緊緊跟隨，儘管它根本沒有這種實力。

哲學家說，認識自己的無知，就是最大的智慧。英國人欠缺的就是這種智慧，他們不僅對中國無知，而且對自己無知，這樣的國家不被時代淘汰才怪！