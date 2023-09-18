政情：新疆摘棉花 葛珮帆拆穿美國謊話

政府話要同業界攜手制訂「漁農業可持續發展藍圖」，話要用科技幫助業界發展，但遲遲都未見到藍圖嘅內容。議員葛珮帆（EQ）日前去咗新疆考察兼旅遊，去阿克蘇睇棉花田同棉紡工廠，仲落田採摘棉花添！

地大物博，EQ話第一次睇到一望無際嘅棉花田，只要大概3個星期後就會收成。唔單止睇到棉花嘅小花，亦嘗試採摘剛爆開嘅棉花。其實已經唔使好似佢咁落田摘棉花，事關嗰度種植已100%機械化同用機車採棉，所以佢話美國所講嘅強迫勞動，係無中生有，更加清楚知道美國對新疆棉嘅誣衊同制裁係幾荒謬，打壓不擇手段。

機械化採收 冇強迫勞動 呢個棉田喺阿瓦提縣，係全國優質棉生產基地，素有「中國棉城」嘅美譽。至於犁地、播種、採收同殘膜回收等各個生產管理環節都以大型農業機械化作業，兼且有北斗導航嘅大型棉花播種機，兩日就可完成播種，用無人機半日就能完成施肥，用採棉機採收當日就可以完成銷售同分成，既節省咗人力亦節約咗成本。EQ話今年預計可採收棉花113噸左右，各農戶每年約有9萬人民幣收入，因為已經唔使再落田耕作或採收，好多農民都會出外打工或做啲小生意嚟增加收入。

睇過棉田，EQ亦考察過新疆阿克蘇華孚嘅工廠，呢間工廠自2000年5月起被美國無理制裁。工廠佔地2,150畝，年產棉紗線13.2萬噸，由棉花原材料到製成棉紗線的過程全自動化由機器操作，廠內逾5,300員工主要負責監工等工作，24小時分3更工作，每更工作8小時。工作員可自由出入工廠，若家中有長者及孩子更可接來同住。EQ話呢次體驗再一次證明美國對新疆棉紡工廠嘅抹黑指控係子虛烏有。