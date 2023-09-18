公路兩車互撼 騎警追撞翻側

【本報訊】再有牽涉警車的交通意外發生。昨日下午2時許，一輛警察電單車，沿北大嶼山公路3線往九龍方向駛至近小蠔灣車廠對開時，前面一輛拖架貨車從一線切入二線，意外撞及沿二線行駛的私家車，私家車司機隨即停車。

此時，警察電單車從3線切入二線，懷疑收掣不及撼向私家車車尾，警察電單車繼而向左翻側橫亘路中，私家車車尾凹陷損毀。拖架貨車司機立刻急煞掣，最後駛至左邊路肩停下，地面留下長長煞車胎痕。意外中無人受傷，姓朱（26歲）私家車及姓戚（47歲）拖架貨車司機，在現場協助調查。

警車交通意外頻生 近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。9月9日上午10時許，一輛警車在藍田啟田道藍田（西區）社區中心對開，疑收掣不及撞向一輛的士車尾，50歲的哥頸部受傷送院。9月3日凌晨，網上有一條警車追撞的士「車Cam」片，顯示一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界，駕車警員疑似「發緊夢」追撞前面一輛的士。警員疑似「知衰」，落車向被撞車輛司機揮手致歉。

8月21日下午3時04分，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌被刮花。8月3日上午10時許，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，幸無人受傷。7月28日下午近3時，一輛警察電單車沿尖沙咀九龍公園徑，一條只准直行的行車線行駛期間，懷疑切線掉頭，被沿快線駛至之的士撞倒。