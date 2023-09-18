半邊車頭插吊臂車尾 九巴40客傷困司機

屯門公路昨日發生嚴重交通意外，一輛九巴沿慢線駛往九龍途中，懷疑越線撞上因故障停在路肩的吊臂車，由於撞擊力猛烈，其左側車頭位置幾乎被完全劏開，兩車司機連乘客共43人受傷，全部清醒送院。據悉，涉事巴士車長前日剛剛休假，事發時相信是駕駛第4轉車，沿路車速正常，而捱撞吊臂車亦有打燈向後車示意。執法部門正循多方面調查車禍原因，呼籲市民如有資料提供，應盡快與調查人員聯絡。

分送多間醫院 一女子命危 昨午約1時，一輛由屯門良景邨開往港鐵葵芳站的58M號線巴士，沿屯門公路往九龍方向行駛，至近小欖一帶撞上前方一輛吊臂車。現場所見，巴士左邊車頭插入吊臂車車尾，擋風玻璃爆裂，碎片連同甩脫的倒後鏡散落路面，至於車內一片凌亂，上車門亦損毀變形。車禍造成16男27女受傷（19至88歲），其中姓冼（57歲）九巴車長一度被困駕駛室，獲救後要用頸箍固定頭部，另有上層乘客由消防用鐵梯救落地面；個別傷者要由擔架抬上救護車，包括一名頭頸受傷、情況嚴重的巴士下層近車尾乘客，其餘輕傷者則坐在路邊待援，按分流逐一接受敷治及分送多間醫院，據悉其中一名女傷者危殆。

網上流傳事發一刻的車Cam影片，顯示意外發生前，吊臂車已經停定在路肩位置，涉事巴士從後駛來，懷疑越線追尾釀成事故。姓張（27歲）吊臂車司機於現場助查，他接受傳媒訪問時，聲稱當時車輛懷疑發生故障，他立即亮着「死火燈」及將車停靠路肩，提醒後方駕駛者，未料仍遭巴士撼撞。張與吊臂車上21歲男乘客分別報稱頸及頭痛，兩人其後由救護車送院檢查。車禍同時令不少巴士乘客大受驚嚇，有指巴士沿途車速正常，至事發位置突然急煞，卻無法避開兩車「嘭」一聲相撞。其中一名女乘客稱被車禍場面及巨響嚇哭，並且撞傷顴骨，而其後方乘客更加「悽慘」，至少有兩人被拋飛倒地。

突急煞 至少兩人拋飛倒地 受交通意外影響，上址相關路段有部分行車線一度封閉，造成公路大塞車；屯門和元朗民政事務處鑑於傷者眾多，分別於屯門醫院、天水圍醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院急症室設立跨部門援助站。執法人員及消防員在出事後登上涉事巴士了解，正循機件問題、司機駕駛態度及精神狀況等多方面追查意外成因，初步調查顯示，相關車長前日剛休假，昨日清晨約4、5時開車，估計事發時正駕駛第4轉車，惟確實執勤紀錄有待九巴核實。九巴發言人表示，公司已派員到醫院慰問傷者，並會配合執法部門調查。