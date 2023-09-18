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中年婦揮剪割手臂自殘
【本報訊】昨日早上8時許，大圍美田邨美庭樓一單位，一名姓陳（47歲）女子突然情緒失控，激動之下衝入廚房取來一把剪刀，猛割自己手臂自殘當場浴血。女事主母親發現慌忙報案求助，執法人員抵達將陳女制服，並召救護車到場將她送院治理。人員經初步調查後，相信女事主因病發失控割手，案件列作發現精神紊亂人士處理。
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