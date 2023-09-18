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港鐵車廂內施鹹豬手 色狼就擒

【本報訊】色膽包天，搭港鐵施「鹹豬手」，色狼被捕。上周六（16日）晚上10時許，執法部門接獲報案，指一名24歲女子在港鐵油麻地站一車廂內遭「鹹豬手」。人員接報到場，經調查後以涉嫌「非禮」拘捕一名32歲男子，他已被扣留調查。
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