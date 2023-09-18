積金總資產雖逾萬億 支撐退休恐朝不保夕

成立25載 回報當災 供款如倒落海 積金局在25年前，即1998年的9月17日正式成立，惟近期表現備受評論。強積金研究機構積金評級表示，截至8月底，強積金投資虧損約5.31%，8月份的投資虧損估算約534億元，相等於強積金成員人均虧損約1.14萬元；加上「積金易」平台未能如期於2022年底完成，平台的構建進度滯後，令巿民有所憂慮。積金局主席劉麥嘉軒昨在網誌表示，會全速推進「積金易」平台項目，以創造收費下調空間及提升運作效率；並會繼續努力推出不同措施，進一步推動減費。

強積金於2000年12月1日實施，強積金總資產值至今累積至接近11,500億元，相當於財政儲備一倍半，是香港社會重要的退休保障資源。積金局在過去25年致力針對四大策略性範疇做工作，包括保障計劃成員強積金權益；降低收費；增加強積金充足度；以及改善投資規管。

「積金易」平台進度緩慢 劉麥嘉軒在網誌表示，未來將以協助打工仔女累積更多退休儲備為目標，帶領局方從多方面推動強積金制度繼續進步。就推動強積金制度方面，會全速推進「積金易」平台項目，以創造收費下調空間及提升運作效率；擴大強積金可投資範圍、在平衡回報及風險前提下為新產品「拆牆鬆綁」及鼓勵業界推出更多退休投資產品。針對強積金行政費以外的其他費用，要求受託人制訂5年策略，繼續推動減費；以及檢討強積金供款最低及最高有關入息水平，以及進一步鼓勵自願性供款，以提升強積金充足度。

至於保障計劃成員強積金權益方面，局方透過積極執法，為他們追討被拖欠的強積金供款。據積金局自2005至06年度起開始的統計，局方至今已處理64萬宗個案，當中為計劃成員，成功追討超過29億元被拖欠的強積金供款。

推動減費是積金局的重要工作之一，多年來經局方和業界的共同努力，強積金的平均基金開支比率由2007年的2.1%，下降至今年7月底的1.32%，減幅達37%。劉麥嘉軒指，積金局會繼續努力推出不同措施，進一步推動減費。

葵涌辦事處併入觀塘 在營運方面，積金局致力減省運作成本。局方今年將原來位於葵涌及觀塘的兩個辦事處，遷移到觀塘經合併的辦事處，提升營運效率，令租金及相關支出，減少近三成，每年可節省1,400萬元。