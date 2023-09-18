走失受驚墮海 唐狗尋回

【本報訊】一隻約一歲大、淺啡色的唐狗「Evie」，其主人早前前往英國，並將愛犬交由居於銅鑼灣的女友人代為看管。及至上周六晚上10時許，女友人帶同綁上狗繩的「Evie」落街散步，當步至大坑浣紗街時，疑因狗繩鬆脫走失，遛狗女隨即四出搜尋，並聯絡數名男女友人到場協助，同時在社交媒體發貼文向網友求助。

事發銅鑼灣避風塘 至昨日凌晨時分，眾人尋至銅鑼灣海濱一帶終發現「Evie」蹤影，但牠受驚過度亂竄，各人圍捕不果，「Evie」跑至附近避風塘近碼頭位置，躍入海中後失去蹤影，女友人慌忙報案求助。消防接報到場，派出小艇載同兩名女子在近岸位置搜索，其中一名協助尋狗的女子情緒激動啜泣，需由友人加以安慰。

至近凌晨3時，消防蛙人亦落水搜索，惟因海水渾濁，水下能見度僅得一米，蛙人約20分鐘後返回岸上。消防經近2.5小時搜索仍無發現，其後收隊離場，而「Evie」主人早前已安排昨日乘機返抵本港。據悉，至昨晨10時許，唐狗已尋回並交還狗主，牠並無受傷。