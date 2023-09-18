施政多不足 基層最關注土地房屋

【本報訊】新一份施政報告下月公布，有團體成功訪問了逾600名基層市民，發現有逾六成五稱希望當局先處理土地及房屋問題，其次為醫療及教育，團體認為正反映住屋問題，仍為基層最關注的議題。至於對行政長官李家超過去一年的評價，今年評分對比去年有所下降，更僅有6.4分，較去年低0.4分。團體期望，港府在新一份報告針對民生痛點，適時制訂政策應對，回應市民需求。

社區組織協會於上月16日至本月11日期間，以網上問卷形式訪問644人，了解他們對新一份施政報告的期望，以及對現任行政長官過去一年的評價。結果發現，有67.1%受訪者最關注土地房屋議題，39.9%最關注醫療服務，另有36.2%關注教育資源問題。社協指，結果反映住屋依舊是基層市民最迫切關注的政策範疇；至於醫療及教育，因兩者皆與市民健康及兒童青少年成長息息相關，故關注度大幅提升。

行政長官評分下跌 對於被問及對現任行政長官過去一年的評價時，有最多受訪者打5分，佔23.8%，評分平均數為6.4分，較去年在上任後的平均分6.8分為低，顯示上任一年以來，基層市民對行政長官的評分表現稍微下跌，社協指結果反映市民對特區政府信心有所下降，建議當局思考未來如何切實做到解民憂困。

社協副主任施麗珊表示，處理房屋、提供經濟支援及解決跨代貧窮，為現屆特區需優先處理的課題。惟港府在過去一年推出的不少計劃尚未落實，亦未見具體成效，加上未有完善現有津貼制度，如綜援、法定最低工資機制等，她建議當局須制訂確實時間表，以加強扶貧的力度。