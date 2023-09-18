官員巡視元朗 衞生黑點翻發隨時再現

【本報訊】政府去年8月14日起展開「打擊衞生黑點計劃」，但部分黑點近日更故態復萌。政府多名官員昨落區視察到元朗一帶，先後探訪劏房戶、巡視元朗衞生黑點。港府強調要繼續保持類似元朗新街這類衞生黑點的清潔狀況，防止問題「翻發」，同時積極處理其他環境衞生及地區管理問題，將難題逐一擊破。

港府官員指去年成立的「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長卓永興領導的跨部門小組，以理順部門分工和流程，解決地區各種「老、大、難」問題。事實上，本報早前曾報道土瓜道灣區內的3個後巷衞生黑點，發現情況未有改善，更「變本加厲」。

官員昨亦到纏擾街坊多年的衞生和阻街黑點元朗新街視察，指在過往10多年，元朗新街一直有店舖阻街及垃圾堆積問題，日間道路人多貨多，嚴重阻礙通道，而夜間則遺下大量濕貨殘渣，使衞生環境惡劣。但在經過工作組過去一年積極協調跨部門工作，包括食環署及執法部門聯合執法、向違例販商進行拘捕及票控等，如今新街已變得乾淨企理，暢通無阻。新街的衞生及阻街問題得到妥善解決，使市民更願意到街市購物，認為暢旺人流則帶動檔販生意收益有所增加是一個「雙贏」的結局。