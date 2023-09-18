多區已成立基金 助關愛隊營運

陳偉明

【本報訊】政府關愛隊資助金額少，每小隊於兩年服務期的資助金額僅得80至120萬元。現時作為試行區的南區自組成立「南區關愛及發展基金」協助進行工作，據消息指，另一試行區荃灣亦打算成立發展基金，希望共19隊小隊，每隊可獲20至40萬元額外經費。雖然餘下16區未公布中標隊伍，但也有不少區已成立關愛隊基金。

熱心人捐款 籌逾千萬 本身為九龍城區議員的議員楊永杰表示，當區的關愛發展基金已籌得1,150萬元，若關愛隊希望在計劃書以外，舉行有價值的活動，而政府未有贊助的話，關愛隊可提交意見書予關愛基金審批，獲得有關的資助金額。以目前經費而言，他指足夠各隊兩年使用，暫時未有繼續籌款的打算。

不單止九龍城區，深水埗亦已成立關愛隊基金，共籌得約1,600萬元。身兼深水埗關愛及社區發展基金籌備委員會成員的深水埗居民聯會理事長陳偉明表示，雖入圍隊伍仍未公布，但因應政府宣布成立關愛隊的消息，招募熱心人士籌備和捐款，加上政府亦鼓勵團體尋找社會資源。他指基金屬於「錢罌」和「補底」性質，關愛隊仍會優先向政府和活動捐款機構申請經費，若仍不足，基金則可協助和幫忙。

另外，油尖旺區、黃大仙區、西貢區及元朗區等均有意成立地區服務及關愛發展基金。