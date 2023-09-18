聲稱宣傳已達標 街坊少有聽聞

【本報訊】為確保關愛隊的工作質素，當局為相關的承辦團體設立績效指標（KPI），並把要求列入標書之中，據荃灣區和南區的社區人士透露，現階段兩區的關愛隊均能達成政府所要求的KPI，當中包括向小區不少於90%的居民宣傳「關愛隊」的服務和聯絡途徑，儘管兩區關愛隊都能完成有關要求，但部分區內居民並不了解關愛隊的工作。

盼有會址 方便尋求協助 本報記者早前曾分別到荃灣和南區進行街訪，當中有約一半人不清楚何為關愛隊，即使知道關愛隊，亦不清楚關愛隊可以提供那一類服務。其中，居住在荃灣的梁婆婆表示知道關愛隊的存在，但不知道在哪裏可以找到關愛隊，以尋求協助，認為關愛隊宣傳不足，坦言「知道有關愛隊，但係唔知服務咩嘢」，希望關愛隊可以有會址。

居於南區華富邨的伍婆婆則表示，同樣得知有關愛隊，但至今未接受過關愛隊服務，亦不清楚自己應該向華富邨南，抑或華富北的關愛隊求助。她期望關愛隊日後可以借助互委會會址，接上互委會以前的社區服務，服務基層。