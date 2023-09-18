租借會址仍未獲批 關愛隊服務難到位

行政繁複宣傳不濟 費時填表太無謂 政府提出成立18區關愛隊，以荃灣區和南區為「試點」，而另外16區關愛隊的中標隊伍，當局稱下周起將分批公布結果。兩試點營運至今，不少地區人士表示遇上多個難題，包括行政程序繁複、欠缺會址、宣傳不濟等。有關愛隊中人更不諱言，「義工唔係填表」、「非萬能」。而遞標書的團體在設立KPI（關鍵績效指標）時，除符合當區需要亦會配合民政專員想法。

當局指16區關愛隊於本月內陸續起動。據消息指公布的次序，以當局率先完成該區所有小隊審批作準，屬於「邊審批邊公布」，審批速度除區分大小有影響以外，亦關乎項目及隊員的調查。據悉，九龍城、灣仔等將首批率先公布；另有地區人士透露，新界9區如西貢、大埔及北區等將於下周公布。

雖然政府早於4月底兩區試點的關愛隊成立前，曾指會預留部分收回的互委會辦事處租予關愛隊，申請以兩年期暫准證形式，每平方米每月62元的租金，但兩試點的關愛隊成立至今逾3個月，仍未獲分配互委會會址。

指政府承諾系統無下文 南區「關愛隊」聯席召集人朱立威直指關愛隊未獲租借會址對服務有影響，使服務不太到位。他解釋，有會址可方便居民更容易找到關愛隊，不需要單靠上門談訪，對基層長者而言面對面交談十分重要，單靠電話聯絡，長者心理未必太踏實。他要求政府盡快向關愛隊租借互委會會址，形容「愈快愈好」。朱立威續指現時關愛隊「最欠缺行政支援」，因需要填寫大量文件，直言「義工係嚟做服務，唔係填表」。他指雖然與政府商討後部分程序的確有簡化，但當中部分文件需要花數小時處理，加上仍需填寫大量表格，為關愛隊人手安排帶來挑戰。朱又指政府曾向他們承諾，會推出系統協助處理文件事宜，並且會「邊一部分整好就推出」，但暫時未有時間表。荃灣關愛隊隊長黃偉傑同樣指現時不少隊員都要「揸文件」去協助街訪，認為「大家上去家訪無理由揸住文件」，期望當局可以將關愛隊有關文件電腦化。

荃灣汀深關愛隊副隊長鄭捷彬則指政府對關愛隊宣傳不足，而現時不少市民，甚或學校「未係好知咩係關愛隊」，即使宣傳單張上列明民政事務署的名稱，但部分學校在租借地方上有所顧忌，擔心關愛隊與政黨有關。

在眾多配套未完善下，政府卻擬增加與關愛相違的工作，予人感覺定位未明。環境及生態局局長謝展寰曾指，可安排關愛隊就垃圾徵費執法。朱直指執法「肯定唔應該係關愛隊」，而關愛隊只能擔任與現時工作性質類似的工作，例如可以在「三無大廈」派膠袋，至於處理精神健康問題，朱指關愛隊未受專業訓練，無辦法判斷需要人士，「關愛隊隊員係義工非萬能」。

針對互委會會址用途，民政事務署回覆本報查詢時指已與房屋委員會達成共識，房委會已預留相當數目的前互委會辦事處以優惠租金出租予「關愛隊」，正跟進租賃和分配安排，並會在確定具體細節後通知他們。

另外每隊申請關愛隊的團體須提交服務書，將列名各隊自設的KPI。據悉，申請團體在設置KPI時，除符合當區情況外，亦會在一定程度上配合當區民政專員的想法和觀點。

深水埗居民聯會理事長陳偉明表示，他們設置的KPI包括安排科技公司向居民介紹樂齡科技產品，因發現長者有需要時未必找到人幫手；加上民政事務專員黃昕然本身為環保、科技背景出身，對運用科技有想法和觀點，故綜合後認為將科技元素加入KPI可行。記者林彥汛、曾卓琳

朱立威