房協洪水橋安置屋完成吊裝

【本報訊】因應政府有意加快推展北部都會區的發展，房協位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目，亦即將落成，亦是首個採用混凝土組裝合成建築法（MiC），按進度日前已順利完成吊裝，預計單位在2024年落成。房協表示，是次項目創下多個「第一」，亦節省上蓋施工時間和人手，日後會繼續配合政府房屋政策，探索和發展不同房屋方案，並積極應用「組裝合成」建築法及其他創新的智慧科技。