市建局培訓中學生 教樓宇管理

【本報訊】市建局早前以「煥然懿居第三座」作推動「預防性維修」的試點，從建造、物業管理、維修保養及財務儲備等層面，推動業主對樓宇維修保養的意識，以期延長樓宇壽命。為加強教育工作，該局在今年3月更與青協轄下香港青年領袖學院合作，舉辦課程計劃，招募了30位中三至中五學生，進行6個月的培訓，以提升對樓宇管理的認知。

有關課程框架，是在半年內分3個階段完成，並已在今年3月展開，招募約30位來自不同學校的中三至中五學生。市建局行政總監韋志成表示，學員可透過實地考察、課堂講解、參觀樓宇復修資源中心和工作坊，探索樓宇復修的根本性問題，並在「政策檢討」、「教育及推廣」、「法規執行」和「規劃與執行」4方面，了解相關政策及就有關議題討論。

半年課程 考察舊樓 其中，對現時業主在籌組樓宇復修工程普遍面對缺乏有關工程的專業知識、缺乏維修工程的組織能力和缺乏財政儲備的問題，在首階段培訓中，學員就到了市建局在土瓜灣一個已完成收購的重建項目，實地考察兩幢樓齡大約50年的舊樓，親身體驗樓宇失修的嚴重程度；繼透過一系列的工作坊，讓學員經歷樓宇復修政策措施的制訂過程，由政策研究、智庫、政策倡議顧問、專業學會，及議員等行業代表舉辦8場的工作坊，就政策研究思考框架、公共政策的推廣、持份者游說策略，以及議會角色及立法工作等方面深入解說。

韋指出，課程從中讓年輕參與者接觸推廣樓宇維修保養的工作，灌輸正確的樓宇復修以及預防性維修的觀念。