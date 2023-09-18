十四鄉5條新線傳交城巴營辦 東呼即應探討居民疑難

【本報訊】新發展區交通配套混亂，當中入伙逾兩年的粉嶺皇后山就因當局交通規劃欠妥，導致兩年來不時出現居民排長龍候車的苦況，本報過去多番跟進報道皇后山的交通事宜，其中經營新巴士線的城巴對居民訴求愛理不理，反而經營舊線的九巴從善如流，旋即加強早上繁忙時間服務，當中分開皇后山邨及山麗苑班次，更為居民節省7分鐘寶貴車程。不過，最近有消息指，運輸署擬將十四鄉5條巴士線全數批予城巴，沿線鄉村居民及地區人士均對此反應甚大，有人認為城巴不諳當區運作，城巴在新發展區的「往績」劣迹斑斑，運輸署批予城巴存在錯判，更憂慮演變成「皇后山翻版」。為此，東網新節目《東呼即應》將深入探討相關議題，訪問不同界別人士，為居民發聲。

位於大埔區西貢北，介乎馬鞍山與西貢之間的十四鄉，意即西沙路沿途14條鄉村，統稱「十四鄉」，是政府一個新發展區域。最近「沙田交通關注組」等多個社交平台都轉發一個消息，指十四鄉將新增5條巴士線，包括兩條全日往返沙田市中心及馬鞍山市中心，3條繁忙時間往返荃灣、尖沙咀及觀塘。運輸署近年為新發展區劃定巴士線，並供各營辦商投標，例如啟德、粉嶺皇后山及屯門菁田和田等，而上述十四鄉的5條巴士線，據知全數批予城巴。

憂現皇后山苦況翻版 對於新增巴士線全數批予城巴，沿線鄉村居民及地區人士均表示嘩然，有人直指該地公共交通多年來都依靠九巴和小巴，大家彼此熟悉對方，不明運輸署不找熟悉區內情況的九巴營辦，反而要批予「新手」城巴；也有居民擔心西沙路一帶愈來愈多居民入住，擔心城巴沒足夠車隊應付突發情況，難以反應迅速，恐成「皇后山翻版」。為此，東網的《東呼即應》團隊急市民所急，立時邀請當區居民、區議員及西貢北約鄉事委員會主席李耀斌等，聆聽市民心聲，向運輸署反映民意，實行東方一呼，各界即應。