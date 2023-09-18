醫健：藥到病除：治耳水不平衡 須辨正確病因

耳部的作用除了聽覺，也包括平衡身體。位於內耳的前庭系統包括三個半規管及兩個耳石器官。半規管是用於感知旋轉動作；耳石器官則透過移動刺激毛細胞去產生感覺信號，從而令身體作出反應並控制肌肉運動。若耳朵的平衡功能出現病變，就會產生暈眩。耳水不平衡則是泛指當耳內平衡器受到影響，腦部被誤導而製造混亂的平衡訊息，從而令人出現天旋地轉式的暈眩及嘔吐等不適。

由於不同病因有不同的處理方法，辨別正確的病因十分重要。當只有躺下、起床或搖頭時才會誘發的短暫性天旋地轉，同時沒有耳鳴、耳塞等感覺，較大可能是耳石症。若沒有任何活動而突然有天旋地轉的感覺，並伴隨長達數小時的耳鳴、耳塞，症狀消失後相隔一段時間又再復發，則較大機會是美尼爾氏症。

一次性的耳水不平衡則有可能為前庭神經綫發炎。這是由於感冒菌入耳所致。這情況或會在感冒痊愈後持續數星期。內耳炎則是細菌入侵耳蝸，病徵跟前者相似，但有可能會影響聽力，若神經受創更可導致永久性失聰。

由過濾性病毒引起的暈眩，通常在感染消退後便會逐漸消失。耳石症則可由醫生以進行耳石復位運動，通過輕輕晃動病者的頭部，把耳石推回正確的位置，並不需要藥物治療。

現時針對美尼爾氏症暫未有根治的方法，主要為症狀紓緩。這需要透過服用止暈藥甚至利尿藥，以控制耳水流量，同時減少鹽分攝取、避免飲用咖啡或濃茶，配合適當的運動，都能幫助穩定病情。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心

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