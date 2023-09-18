飲食 空污 基因變化 女性患癌比例首超男性

【本報訊】本港於2020年的癌症新增個案為34,179宗，雖按年跌約2.6%，惟乳癌的新症數字卻按年升4.1%，醫院管理局錄得女性癌症新患者的比例更首超男性，比例為每100名男性患癌，就有105名女性患癌。養和醫院綜合腫瘤科中心主任梁憲孫昨在電台節目表示，女性除患乳癌有所增加外，肺癌女性患者佔比亦上升。他指出，飲食習慣和患乳癌有密切關係，而空氣污染和基因變化，則會增加患肺癌的風險。