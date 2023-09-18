致命腦膜炎再現 籲速打針防感染

今年暫錄5病例 長者嬰幼兒高危 新冠疫情過後本港取消防疫措施，加上開關外遊人流急增，令腦膜炎感染重現本港社區。截至今年8月，本港已錄得5宗腦膜炎雙球菌個案，多名兒科醫學專家昨日呼籲家長盡快安排子女接種疫苗。目前在本地最具攻擊性的B型腦膜炎，佔整體個案一半，有專家建議當局制訂清晰的疫苗接種建議。

香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，本港今年再現入侵性腦膜炎個案，反映該病菌已再次肆虐本港，強調患者感染後會出現眾多危及性命的疾病，絕不能掉以輕心。他又指，腦膜炎感染情況在新冠疫情過後有上升趨勢，即使市民無外遊紀錄、身體狀況良好，仍有機會受感染。

主要經咳嗽或打噴嚏傳播 腦膜炎雙球菌主要經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫，或直接接觸患者呼吸道分泌物傳播，潛伏期約為兩至10天。其中5歲以下，特別是一歲以下嬰幼兒、65歲或以上長者，以及先天或因疾病導致免疫系統弱的人士尤其高危。

兒科醫學會主席馮寶姿指，感染腦膜炎雙球菌可引致入侵性腦膜炎，有90%兒童及青少年，是在確診後24小時內死亡。每10名感染者中，便有一宗死亡個案。有20%康復者會出現後遺症，包括神經系統受損、皮膚出現疤痕甚至需要植皮，更有可能面臨截肢風險。她提醒家長應盡早帶同子女接種疫苗，加强保護。

9成確診童24小時內死亡 至於現時主要流行的腦膜炎雙球菌共有6種血清型，其中世界各地包括香港均以血清B型個案為主。本港於2018年錄得10宗感染病例，當中一半屬血清B型，在2019年更錄得14宗感染，創歷史新高。其中B型腦膜炎成近10年最大感染群組，因目前未能研發針對性疫苗，令市民未能對此作出保護。

兒童免疫過敏及傳染病學會會長陳偉雄表示，衞生防護中心現時並未針對B型作出指引，建議港府考慮重新公布本港感染腦膜炎雙球菌個案的血清型，供公眾參考及提防。