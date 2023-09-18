中大團隊研發全自動廢物回收桶

【本報訊】環保議題一直備受社會關注，惟本港廢物回收率持續偏低。有大學團隊研發全自動廢物分類系統，利用機械人科技為固體廢物進行拆解、分離及分選，提升效率的同時亦大幅降低清運成本。團隊表示，期望產品最快於明年初可推出市面，並考慮在學校、醫院、屋苑範圍等設置投放點，提升大眾環保意識。

現時本港的廢物回收及循環再造主要透過港府提供配套設施，包括在公眾地方放置3色分類回收桶，收集後再以人手分類。香港中文大學機械與自動化工程學系助理教授陳翡指出，新型全自動廢物分類系統能自行作出分選，對比人手分類更為省時；同時可大幅增加分揀類別，減少資源浪費，減輕堆填區負擔。

節省人力 準確率達95% 其中可替代現有3色回收桶的智能分選回收箱，能識別金屬罐、膠樽、紙包、玻璃樽4類物料，特點之一為支持批量投放，市民可一次過放入各類回收物，回收箱再自行作出分揀。時宜機械人科技營運總監董志鵬表示，回收箱利用人工智能系統分辨各種物料，識別準確率達95%，對比傳統回收桶可減低清運成本，節省人手。

董志鵬指出，現時坊間的回收桶很多時候被當成垃圾桶，在回收分揀過程時需增加額外分選步驟。故在產品設計上特意加入提示，提醒用戶不要濫用，亂拋垃圾。他期望，產品最快明年初可投入市面，首階段將放置於學校、私人屋苑及政府機構，望能提升市民環保意識。

除了日常收集到的回收物外，工商業活動所產生的固體廢物，亦可透過機械人科技進行分揀。團隊研發的有色金屬負向分選機械人系統，可分選混合鋁金屬物料中逾10種雜質，單機可分離來料中超過八成的雜質，單日處理量達30公噸，約等同於4至5名工人同時處理。團隊表示，未來將繼續利用機械人及人工智能技術，研發更多固體廢物分選方案，推動全球回收鏈技術。

此外，中大為迎接60周年校慶，將於本周四起（21日）一連3日舉辦「創新日」及「創業日」，向公眾展示師生及校友的創新發明與科技產品。