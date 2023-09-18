暑期海外實習重啟 234港生眼界大開

【本報訊】民政及青年事務局在新冠疫情後重啟企業內地與海外暑期實習計劃，本輪計劃有24間企業提供為期不少於6周的境外實習機會，共234名學生在剛過去的暑假完成實習。香港鐵路有限公司是其中一間參與計劃的企業，共提供10個實習名額，崗位涵蓋營運、工程、顧客服務等範疇，實習地點遍布北京、杭州、深圳和英國倫敦。

有份參與的港大城市規劃碩士課程學生林芷婷，獲安排到港鐵公司的全資附屬公司在倫敦營運的伊利沙伯線客戶體驗部，負責車站前線工作，認為從中學懂如何與不同年齡層的人溝通，當中包括乘客和工作夥伴。她獲安排走訪倫敦運輸局，了解港資企業如何與當地政府部門打交道。

認識真實商業世界 更了解自己 林芷婷續說，海外工作體驗讓其對真實的商業世界有所認識，再思考「可以做甚麼、喜歡做甚麼」有助其事業發展。除了眼界大開，她在新環境中更了解自己，除可訓練工作上的能力，也加強日常生活和與人相處的能力。

另一參與計劃的企業新世界發展，安排19名學生分別到深圳、廣州、上海、武漢的業務單位實習。集團按他們的長處及修讀科目，分配到不同部門如市場調查、數碼營銷、人力資源、客戶關係管理等。其中，在英國巴斯大學修讀工商管理的陳樂希，獲安排往上海的商場負責推廣工作。她總結實習所得，認為有助加深對自己和內地的了解。