強制舉報虐兒條例 鄧飛：實踐中優化

【本報訊】近年爆出多宗嚴重虐兒個案，引起社會各界關注。政府早前就強制舉報虐兒條例草案刊憲，要求社工、老師及醫療等專業人士，強制舉報涉及未滿18歲人士的虐待個案。曾擔任校長的議員鄧飛表示，他在大原則上支持條例實施，惟虐待的情況和定義「變幻無窮」，難以要求法律和執行細節將所有情況窮盡一切可能性。

指定義變幻無窮 難全部列舉 鄧飛指近幾年發生過令人很震驚的虐兒至死事件，因此在大原則上認同強制舉報虐兒條例施行，但他指條例在執行細節上很難預先將所有情況都界定得「清清楚楚」，尤其在定義上更是「變幻無窮」，因此很難要求法律把執行細節全部列舉，他建議條例實施後可在執法的實踐過程中優化條例。

近月有不少報道指香港出生率和適齡學童整體下跌，鄧飛指據現時政策，如學校一個學年只能開兩班甚至是一班，來年都只能維持這個體量，而全港媒體統計約有19間中學是少於3班，若計算部分學校「夾硬」拆成3班教學，數量可能高達20多間。