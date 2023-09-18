華富邨寶血小學預告殺校

適齡童缺乏 25/26學年起停收小一 本港近年受移民潮影響，加上出生人口持續下跌，本學年中小學生流失2.7萬人，不少學校因收生不足面臨「殺校」危機。擁有55年歷史的港島南區華富邨寶血小學，其辦學團體寶血女修會上周六（16日）發出公告，稱學校將會逐年停辦，於2025/26學年停止開辦小一，直至2028/29學年結束後停辦。現正就讀的學生，包括今學年入學新生，不受學校停辦影響，可於原校完成整個小學階段。

寶血女修會指自2019年起，學校受到適齡小一學童人口下降的影響，加上華富邨重建及搬遷計劃的衝擊，收生情況雪上加霜；在資源銳減的情況下，學校難以繼續營運。辦學團體經審慎考慮後，認為難以再為學生提供優質的全人教育。而現在是適當時候計劃逐年停辦華富邨寶血小學，對於有關決定，辦學團體與學校教職員工深感無奈及惋惜。

1968年創辦 全校現僅11班 華富邨寶血小學於1968年創辦，是耶穌寶血女修會轄下其中一所天主教小學，為全日制政府資助學校。根據《小學概覽2023》，華富邨寶血小學2022/23學年共有13班，當中小一僅開一班。今學年全校則有11班，小一仍然只開一班。

教育局指，會繼續與有關學校保持溝通，提供適切的協助。局方表示，若在讀學生有意轉讀其他資助小學，可直接向心儀學校提出申請，家長和學生亦可向教育局區域教育服務處查詢區內學校學位空缺的情況及尋求協助。局方表示，一直積極與不同辦學團體及學校溝通，鼓勵他們及早商討及規劃學校的發展。

教局：不能無止境降開班線 教育局早前指在2023年9月新學年，有5間小學於小一統一派位獲派「0班」，包括中華基督教會長洲堂錦江小學、黃大仙獻主會溥仁小學、位於中西區的聖嘉祿學校、黃大仙孔教學院大成小學，及屬救世軍的中原慈善基金學校。其中有3間學校獲教育局通知，因尚欠一人才達開班下限，故於新學年未能開辦小一。對於有學校兩輪收生均距離開班門檻只差一人，教育局局長蔡若蓮曾回應指，規劃公營學校學位，應以學生學習利益為首要，開班線不能無止境降低。