3D配合AI製模型 浸大藝術家保育老店

【本報訊】經濟發展令城市面貌不斷改變，許多老店面臨結業或拆遷。香港浸會大學藝術家運用三維（3D）立體掃描技術和人工智能（AI）科技，為香港多間老店舖製作虛擬「三維點雲模型」，細緻地記錄油麻地茶餐廳「美都餐室」、石硤尾米行「成興泰糧食」等老店的外觀和內籠，讓公眾從不同角度觀看，探索社區保育議題。浸大藝術家於本月9至19日在中環藝穗會舉行多媒體藝術展，展出相關的虛擬與實體藝術裝置，延續公眾對老店的關注。

展覽設「預售樓花」認購數據 浸大視覺藝術院助理教授兼知名插畫家黃詠珊，聯同浸大視覺藝術院研究助理教授陳家智，走訪10間在香港經營數十載的老店舖，包括上環雜貨舖「朱榮記」、石硤尾米行「成興泰糧食」、油麻地茶餐廳「美都餐室」等，用文字、插畫和錄像記錄店舖的空間和故事。他們還教導店家運用三維拍攝儀器，按他們日常活動的軌迹，以第一身視覺為店舖進行仔細的立體掃描。團隊之後利用人工智能技術，將掃描收集所得的數據精準地重塑成三維點雲虛擬模型，以建立老店網上數據庫，並開放予公眾瀏覽。

團隊特地把老店舖的三維點雲模型，包裝成由虛構的土地開發代理公司「寓延地產」承包的虛擬老店地產發展項目，並把中環藝穗會的展覽場地設計成售樓處，用售樓廣告中常用的語言來「推銷」不同店舖，透過一系列虛擬影像，以及三維立體打印雕塑、木板畫等不同媒介勾起參觀者的城市回憶。展覽另一個特別之處是以「樓花預售」的模式，將每間老店的三維點雲模型的「點」分拆，將一部分舊店舖數據「預售」予公眾認購。購買「樓花」的人士可得到一張「臨時買賣合約」，將來會獲得印有老店三維點雲的紙本記錄，部分「收益」會用來補貼未來需要搬遷或結業的老店。

黃詠珊表示，她們目的不在於買賣本身，而是希望藉着經濟主導城市常用的市場手段，引發參與者思考，並探討消費者、經濟發展與城市保育的關係，關心社區中值得保存的舊事物。整個計劃獲香港藝術發展局資助。