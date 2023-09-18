提早賀中秋 小朋友興奮上香祈福 薄扶林火龍出巡 現身赤柱

【本報訊】下周五（29日）便是中秋節，薄扶林村於當日將復辦舞火龍。市民除了當日到薄扶林看到火龍，昨日亦能到赤柱一睹其真身！薄扶林村火龍會於赤柱廣場舉辦巡禮活動，讓大眾能近距離觀看火龍及插香。火龍於昨日巡遊後會移師海洋公園，並展出至下月初。

於昨午約2時，火龍已經「現身」於赤柱廣場對出空地，除了火龍會義工，市民都能嘗試為火龍插上香枝祈福，一眾小朋友都表現得非常興奮；亦有眾多人在火龍前「打卡」留念。而傍晚約6時，火龍開始巡遊，由廣場迴旋處出發，先到天后古廟參拜，再經赤柱大街到水僊古廟參拜，及後經赤柱海濱長廊，返回赤柱大街。

另外，昨日雖然天朗氣清，但周末的赤柱未見太多旅客、市民身影，赤柱大街有零星市民逛街，旁邊的酒吧入座人數不足一半，而售賣衣服、精品及手信的店舖附近，人流較多，個別旅客於店外選購文創商品。

稍後巡遊海洋公園 薄扶林村火龍會總監蕭崑崙向本報提到，火龍於巡遊後會移師到海洋公園，稍後於園內會再有巡遊活動，並展出到下月初，希望令其他地區的市民都能近距離感受到火龍的氣氛。