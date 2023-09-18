港人冷待夜繽紛 吃喝玩樂去深圳

救經濟恐為時已晚 賴市民未改習慣 疫後市民北上消費成常態，香港晚市一潭死水。港府近日推出「香港夜繽紛」連串活動望救經濟。然而，夜繽紛推出後的周五、周六晚上，有商舖如常早收，人流未有增加。有意見認為「香港夜繽紛」成效不彰，近日內地更推出便利港人消費措施，令人更憂活動會失去意義。港府昨指「香港夜繽紛」是「長期工程」，指要下工夫才可以改變市民在疫情3年期間形成的生活習慣，但相信港人能靈活應對，形容「好有橋」 。

「香港夜繽紛」日前正式展開，政府與多間企業將會舉行一連串夜間特備活動以及提供夜間消費優惠，超過80個大型商場將延長營業時間，並於晚間舉辦不同活動和推出餐飲、泊車、購物等優惠，而部分旅遊景點亦會延長開放時間。對此議員田北辰曾表明不看好，直言港人生活習慣已改變，「無人會為咗你嗰一次嘅免費，而數住自己要出夠5次夜街，唔覺得有效」。

內地完善景區接駁 便利北上旅遊 內地日前更推出便利港人北上消費措施，當中包括開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路，增加口岸網約車上車地點指引標誌；在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區、完善跨境支付環境，支援港澳居民在深圳辦理取現業務和開辦內地銀聯卡，提升數位人民幣帳戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平等。

對於有意見指推出「香港夜繽紛」後，商場人流未見有明顯增加，港府認為疫後港人喜歡出遊是十分正常，故香港必須要強化現有優勢，如文化、歷史等將其宣傳，相信海外和內地旅客都覺得香港具吸引力，例如生態旅遊或文化歷史路線等，都應進一步加強發展，營造香港特色。

死撐夜市「長期工程」 可靈活應對 港府又認為「香港夜繽紛」計劃是「長期工程」，指要下工夫才能改變市民在疫情3年期間形成的生活習慣，但相信港人能靈活應對，亦「好有橋」，只要各界投入精力、經驗、智慧，再配合投放資源和宣傳，香港就會有作為。港府又稱，在融合國家發展大局的前提下，鼓勵和促進兩地人文交流很正常，認為港人必須認識大環境，本港會長時間朝着這個方向發展，期望在「一小時生活圈」下，香港和內地能互利共贏。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，他上周曾到深圳，留意到當地的消費，較本港便宜很多，服務態度亦遠較本港優勝。他認為若只比較價錢，本港必「蝕底」，而服務質素亦存較多改善空間，例如侍應對待客人的語氣、接受付款的方式等。李提到，食物質素亦能留住本地客人，甚至吸引旅客，舉例今年開關後，個別品牌的月餅出現「賣斷市」，有內地人特意南下香港選購，足證本港產品亦具吸引力。