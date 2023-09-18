旅客訪港達至疫前8成 經濟復甦未見影

【本報訊】港府宣布推出「香港夜繽紛」活動冀重振本港夜經濟。首階段活動包括不少新主題，亦有受疫情影響，今年首次實體復辦的項目。有財金官員表示，外圍經濟環境未如理想，期望透過推出更多有主題和具特色的活動，讓市民有更多消閒選擇；又表示港府將繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的選擇。

財金官員昨日在網誌表示，本港上月日均訪港旅客人數增至近13.2萬人次，相當於疫情前超過八成，在航空運力方面，預計今年底亦可恢復至疫情前約八成。而未來幾個月有多項大型活動在本港舉行，他期望訪港旅客人數能持續恢復，並在一連串不同主題活動刺激下，營造更多本地消費新場景和時點。

議員倡舉辦更多大型賽事 他又指，外圍經濟環境未如理想，本地市道面對不少挑戰，港府需要以「組合拳」方式，在不同範疇和層面、借助不同時節的特色和氣氛，釋放潛在需求，為市道帶來更多新的催化劑和動力。

而為推動夜經濟發展，有議員建議港府爭取更多大型體育賽事在港舉辦，並協調零售業、餐飲業等行業。他舉例，本港在舉辦國際7人欖球賽期間，有效吸引人流到附近一帶消費和飲食。同時，他亦建議延長康文署轄下體育場地開放時間，便利社區團體舉辦賽事，推動體育總會和相關機構多舉辦體育相關活動，支援體育產業化發展。