政府坐視過時措施 東呼即應力陳民意

【本報訊】東網全新節目《東呼即應》上周首播後一鳴驚人，旋即成為全城關注焦點所在，報道的瀏覽量節節上升，大獲好評。《東呼即應》題材網盡大小城中熱話，香港與內地於今年2月6日全面通關，至今已超過半年，但港人北上過關至今仍要使用健康碼，即係坊間俗稱的「黑碼」，不少人都覺得不方便，更有讀者報料，指在羅湖過關口岸前的掃「黑碼」閘口，見到過關人士直行直過，被質疑是形同虛設。《東呼即應》日前報道市民的意見，不少市民認為港府應與內地商討盡快取消「黑碼」，務求方便市民。

市民張先生對《東呼即應》表示，如自己這些上年紀的人不懂處理，要靠朋友代為處理，覺得很麻煩，批評政府在這方面做得差，甚麼事也不理，指對年輕一代來說容易，但對長者而言，眼又矇、耳又聾，不斷嘗試也不成功。市民方先生則指政府說了很久要爭取取消黑碼，希望盡快取消，愈快愈好。至於市民鄧小姐則認為沒有「黑碼」過關會更暢順一點，而很多國家都已開放，沒有防疫措施，「黑碼」也可取消。

誤填名字照過 手機自動登出 其實「黑碼」推出後，已有很多人投訴，除了不方便外，主要是用不到、掃不到，即日來回用不到第二次等，例如有人誤填別人名字，掃「黑碼」時卻可以通過，亦有人試過沒有截圖記錄「黑碼」，電話有機會自動登出等。

復常後過關的人潮浪接浪，有人反映掃「黑碼」的地方沒有網絡，若要重新申請「黑碼」，無可避免會造成阻塞，過關排隊時間勢增。以8月其中一個周六為例，羅湖口岸海關人員表示，因入境深圳的旅客太多，因此採取了人性化便利措施，當日由香港入境深圳的人士，毋須健康申報。有人質疑一時要掃、一時又不用，「黑碼」作用到底在哪裏呢？