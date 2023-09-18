簡化黑碼踏一步 全面撤銷應盡早

東呼即應為民發聲 過關政策隨即調整 中港兩地自年初全面通關後過關的人流大增，每逢周末口岸都湧現長長的過關人潮，而其中一個積聚人龍的原因，是至今過內地關口時仍需填寫俗稱「黑碼」的「健康申明卡」。東網全新節目《東呼即應》近日接到大量讀者反映，北上仍需使用「黑碼」超不便，口岸大排長龍情況難改善，上周六（16日）晚《東呼即應》促請有關方面盡快取消「黑碼」後15小時，深圳當局隨即於昨晨公布簡化程序，刪除8項填報資料，推出第11版「黑碼」便利市民通關，印證《東呼即應》發揮為民發聲作用。不過，即便「黑碼」簡化了程序仍需輸入資料，而深圳推出多項優惠吸港客北上，港府亦推「夜繽紛」吸引包括內地旅客在內的消費者，無論立法會議員、普羅大眾及商界都倡議港府向內地爭取全面取消「黑碼」，相信能夠達至多贏局面。

深圳口岸辦公室於昨日早上11時發出公告，指內地海關總署為進一步統籌做好疫情防控和便利人員往來工作，優化調整了健康申報內容，形成了第11版俗稱「黑碼」的《中華人民共和國出/入境健康申明卡》。

出入境免申報居住地及座位號 新版「健康申明卡」按照入境、出境和往來港澳人員等不同場景設置不同申報項目，刪除「境內居住地」、「座位號」等申報內容，簡化「旅居史」、「聯繫方式」的填報要求。優化後的入境申報內容由18項減至10項，出境申報內容由17項優化至9項，往來港澳人員申報內容由11項優化至9項，並已於上周六凌晨零時正式上線啟用。出入境人員可使用手機等移動智能終端通過微信小程序、支付寶小程序、互聯網網頁、掌上海關APP等多種渠道進行申報，對於無法通過手機等移動智能終端進行申報的人員，可在口岸現場通過自助申報驗核一體機、紙質健康申明卡等方式進行申報。

入境處數字顯示，剛過去的周五及周六共有45萬人次北上，同時南下的內地訪客，兩日則合共有16.9萬人次，意味過去兩日北上港人數字，高出南下內地客1.6倍。深圳當局亦覷準香港北上人潮，推出多項優惠吸引港人北上消費；另一方面，港府亦不敢怠慢，上周公布「香港夜繽紛」詳情，冀望留住港人在港消費之餘，亦吸引包括內地旅客在內的人士訪港，提振本港經濟。

餐飲聯業協會會長黃家和形容，港深「拉客」有如「攻防戰」、「捉緊一盤棋」、「劃出楚河漢界」，若要全港市民均留港消費是天方夜譚，兩地恢復通關後，每逢周末都有逾20萬港人北上消費，情況已成趨勢，對本地餐飲及零售業構成很大挑戰。他認為港深兩地市場各有千秋，並非零和遊戲；而本港餐飲界雖受租金、人工及食材等成本限制，難以廉價取勝，反而應提升質量及提供更多特色食品，吸引市民留港消費。

批發及零售界議員邵家輝指，港人到大灣區內地城市遊歷之餘，本港亦應同時吸引大灣區約8,000萬旅客訪港，並透過夜消費，以達致真正融合。他建議簡化夜間商戶擺賣的牌照發放要求，讓更多表演者、文創小店，以至小食檔能於晚間擺賣，強調各地市場均有自身特色及優勢，例如本港是免稅港，大部分產品都免稅並且是正貨，相信可令遊客購物時更有信心。

全面取消黑碼 議員指民心所向 議員江玉歡冀望國家盡快全面取消「黑碼」，無論對本港或內地居民都屬好事。她指現時疫情已消退，中港兩地市民往來頻繁亦是大勢所趨。

江玉歡稱目擊許多長者因不諳輸入黑碼資料，而在過關的閘口呆站，甚至要向附近的陌生人求救，將個人資料交由其他人代為輸入，亦有洩漏私隱之虞，加上部分關口把關不嚴，不少人直行直過令黑碼形同虛設，她更曾因要輸入黑碼資料，而差點錯過登上高鐵，「個黑碼閘口人流管制，我差一分鐘就上唔到高鐵。」故此全面取消黑碼，亦是民心所向。